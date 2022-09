Gemeinderat Aindling ringt um Mehrkosten für das neue Feuerwehrhaus

Plus Auf der Baustelle des neuen Aindlinger Feuerwehrhauses wird derzeit fleißig gearbeitet. Doch die Baustartverzögerung hat womöglich höhere Kosten zur Folge.

Mitte August war Spatenstich für das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang. Seitdem wird auf der Baustelle fleißig gearbeitet. Die Zisterne, die die Wasserreserve vor Ort speichert, ist bereits fertig. Nicht zuletzt, weil der Baubeginn aber vier Monate später erfolgte, als zunächst geplant, kommen möglicherweise eine Reihe von Mehrkosten auf die Gemeinde zu. Über Mehr- und Minderkosten haben die Gemeinderäte vorab in einer nicht öffentlichen Sitzung im Juli beraten. Jetzt wurden die Zahlen öffentlich gemacht.