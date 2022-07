Todtenweis

21:49 Uhr

Schwimmer im Eisweiher ertrunken? Einsatzkräfte brechen Suchaktion ab

Am Eisweiher im Gebiet der Sander Seen (Gemeinde Todtenweis) soll Badegästen zufolge am Freitag ein Schwimmer untergegangen sein. Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchten Dutzende Einsatzkräfte von Wasserwacht und Feuerwehren aus der Region vergeblich nach ihm. Dann wurde die Suchaktion abgebrochen. Sie soll am Samstag fortgesetzt werden.

Einsatzkräfte suchten am Freitagabend am Eisweiher bei den Sander Seen nach einem Mann, der dort möglicherweise ertrank. Die Dunkelheit zwang sie, die Suche abzubrechen.

Von Nicole Simüller

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat am Freitagabend am Eisweiher im Gebiet der Sander Seen bei Todtenweis nach einem möglicherweise ertrunkenen Schwimmer gesucht. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten Badegäste um kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt, weil sie einen 69-Jährigen hatten untergehen sehen. Drei Stunden lang suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Doch sie fanden ihn nicht. Die einsetzende Dunkelheit zwang sie, die Suchaktion gegen 21 Uhr abzubrechen. Sie soll am Samstag fortgesetzt werden. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, der Einsatz finde am Aindlinger Baggersee statt. Aufgewirbelter Schlamm erschwert Suche nach Schwimmer am Eisweiher Bei der Suchaktion kamen unter anderem eine Drohne, ein Hubschrauber, fünf Boote und ein Taucher zum Einsatz. Die Suche gestaltete sich dem Polizeisprecher zufolge allerdings schwierig, weil im Wasser sehr viel Schlamm aufgewirbelt und deshalb die Sicht schlecht war. Auch ein Hubschrauber kam bei der Suchaktion am Eisweiher zum Einsatz. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild) Der Mann soll im Eisweiher untergegangen sein. Auch am benachbarten U-Weiher, der mit dem Eisweiher verbunden ist, wurde nach dem 69-Jährigen gesucht. Unter anderem waren circa 50 bis 60 Kräfte von Wasserwachten und rund 50 Aktive von Feuerwehren aus der Region im Einsatz. Suchaktion am Eisweiher mit 100 Kräften von Wasserwacht und Feuerwehr Die Wasserwachten kamen aus Aindling, Aichach, Friedberg und dem Stadtteil Derching, dem Neusäßer Ortsteil Steppach, Meitingen, Stadtbergen (alle drei Landkreis Augsburg) sowie aus Augsburg selbst und den Stadtteilen Oberhausen und Haunstetten. Die Feuerwehren rückten aus Aindling, Todtenweis und Langweid (Landkreis Augsburg) an. (mit manu, brs)

