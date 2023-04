Aindling

Großes Bauprojekt in Aindling könnte in "abgespeckter Form" realisiert werden

Plus Der Aindlinger Bauausschuss lehnt zwar ein Bauvorhaben mit bis zu 24 Wohneinheiten im Hauptort erneut ab, könnte es sich aber in kleinerer Form vorstellen.

Im Februar war das große Bauprojekt in der Arnhofener Straße in Aindling im Bau- und Umweltausschuss schon einmal knapp abgelehnt worden. Dort sollen auf einem Grundstück bis zu 24 Wohneinheiten entstehen. Jetzt wurde es erneut beraten. Das gemeindliche Einvernehmen wurde zwar wieder nicht erteilt, die Ausschussmitglieder können sich aber eine Bebauung in "abgespeckter" Version vorstellen. Das teilte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage mit.

Vier Wohnhäuser sollen nach Abbruch der Lagerhallen gebaut werden

Der Antragsteller plant den Abbruch sämtlicher gewerblich genutzter Lagerhallen auf dem Grundstück. Im Gegenzug sollten dort – nach bisheriger Planung – vier Wohnhäuser gebaut werden: ein Achtfamilienhaus, ein SechsfamiIienhaus und zwei Doppelhäuser sowie die dafür notwendigen Stellplätze für Autos und Fahrräder.

