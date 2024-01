Grünes Licht für Kinderfeuerwehren in Aindling und Pichl

Der Markt Aindling stimmt der Gründung von Kinderfeuerwehren im Gemeindegebiet zu. Im Kernort ist zunächst eine Gruppe für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren geplant.

Die Freiwilligen Feuerwehren Aindling und Pichl-Binnenbach wollen Kinderfeuerwehren gründen. Sie hatten entsprechende Anträge an die Gemeinde gestellt. Alle Marktgemeinderäte waren sich in der jüngsten Sitzung einig, dass dies eine "super Idee" sei. Sie stimmten "mit großer Freude" zu, wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler betonte.

Da die Kinderfeuerwehren in Bayern der gemeindlichen Einrichtung Feuerwehr angehören, bedarf es der Zustimmung der Gemeinde. Diese war jetzt aber nur Formsache. Wie Hitzler ausführte, ist in Aindling zunächst eine Gruppe mit maximal 15 Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren geplant. Je nach Interesse könne zu einem späteren Zeitpunkt noch eine weitere Gruppe für Kinder von sechs bis neun Jahren gegründet werden. Die Feuerwehr Pichl-Binnenbach hat in ihrem Antrag noch offen gelassen, für welche Altersgruppe ihre Kinderfeuerwehr gedacht ist, erklärte die Bürgermeisterin.

Aindlinger Kinder für die Feuerwehr begeistern

Ziel ist es, auch die jüngeren Kinder möglichst früh an die Feuerwehr zu binden und das Interesse für die Arbeit der Kameradinnen und Kameraden zu wecken. So könne die Nachwuchsförderung bereits in einem Alter stattfinden, in dem die Kinder noch nicht an andere Vereine gebunden seien. Zudem sei im Grundschulalter die Begeisterung für die Feuerwehr oft groß, da das Thema in der Schule behandelt wird, ein Besuch bei der Feuerwehr auf dem Stundenplan steht und die Feuerwehr auch beim Ferienprogramm erkundet werden kann. Auch auf Kindergartenkinder übt die Feuerwehr eine große Faszination aus. Versichert sind die Kinder über die kommunale Unfallversicherung.

Im Gemeinderat war vorab darüber beraten worden, ob es sinnvoll sei, in Aindling eine zentrale Kinderfeuerwehr einzurichten, die auch die Kinder der Ortsteilwehren besuchen könnten. Der Tenor war jedoch, dass es pragmatischer sei, in den Ortsteilen eine eigene Gruppe zu betreiben. Zumal Hitzler davon ausgeht, dass das Interesse an dem Angebot groß sein wird. Die Art der Organisation solle den Verantwortlichen vor Ort überlassen werden. Die Kinder sollen aber in erster Linie spielerisch an das Thema herangeführt werden. Löscheinsätze gibt es in dieser Altersgruppe keine. Der Übergang in die Jugendfeuerwehr vollzieht sich nicht automatisch, wenn das Kind zwölf Jahre alt wird. Es muss dann ausdrücklich ein Antrag gestellt werden, dem die Eltern zustimmen.