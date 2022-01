Nach Sanierung: Pfarrkirche in Hausen wird feierlich wiedereröffnet

Plus Im Aindlinger Ortsteil Hausen ist am Wochenende die Pfarrkirche nach zweijähriger Sanierung wiedereröffnet worden. Die Freude unter den Kirchgängern war groß.

Zwei Jahre lang hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des Aindlinger Ortsteils Hausen auf Gottesdienste in ihrer Pfarrkirche warten müssen. Am Samstag wurde sie nach langwierigen Renovierungsarbeiten mit einem Festgottesdienst wiedereröffnet - pünktlich zum Patronzinium des Kirchenpatrons (Hl. Pauli Bekehrung).