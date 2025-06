Hochzeitsmesse für über 40 Jubel-Ehepaare

Über 40 Ehepaare aus der gesamte Pfarreiengemeinschaft Aindling waren zur Hochzeitsmesse für Jubelpaare in die Aindlinger Pfarrkirche gekommen. Pfarrer Babu freute sich sichtlich über den großen Zuspruch. Eingeladen waren alle Ehepaare, welche 25 Jahre oder länger verheiratet sind und ein rundes oder halbrundes Jubiläum in diesem Jahr feiern können. Vier Ehepaare waren sogar schon 60 Jahre beieinander. Im Gottesdienst stellte Pfarrer Babu die Liebe in den Mittelpunkt seiner Predigt, während Karina Schaffelhofer die Messfeier mit Liedern wie „Dir gehört mein Herz“ und „Ein Teil von meinem Herzen“ musikalisch abrundete. „Ich fühlte mich sehr an unsere Hochzeit erinnert“, erzählte die Ehefrau eines Jubelpaares beim anschließenden Sektempfang im Pfarrheim, „und hatte sogar ein paar Tränen in den Augen.“ Der Aindlinger Pfarrgemeinderat hat den Empfang mit allerlei Häppchen und Getränken vorbereitet.

Icon Vergrößern Jubelehepaare - Teil 2 Foto: Karina Schaffelhofer Icon Schließen Schließen Jubelehepaare - Teil 2 Foto: Karina Schaffelhofer

