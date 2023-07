Hubert Steiner stellt seine Fotos über die Sander Seen in Aindling aus

"Ein Tag am Baggersee" heißt die Ausstellung des Aindlinger Hobbyfotografen, die Bürgermeisterin Gertrud Hitzler am Freitag im Rathaus eröffnet hat.

Nach zweijähriger Arbeit stellt der Aindlinger Hobbyfotograf Hubert Steiner seine Bilder zum Thema "Ein Tag am Baggersee" im Aindlinger Rathaus aus. Die Fotografien sind ausschließlich an den Weihern in Sand entstanden, was die Neugierde von zahlreichen Aindlinger Gemeinderäten weckte. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler freute sich, am Freitag so viele Besucher der Vernissage begrüßen zu dürfen. Unter den Gästen waren auch die beiden stellvertretenden Bürgermeister sowie Kreisrat Tomas Zinnecker, der sich selbst für Natur und Umwelt einsetzt.

Michael Schmidt (links) aus Aindling löste als Erster die von Fotograf Hubert Steiner (rechts) gestellte Quizaufgabe bei der Vernissage und durfte den Preis von Gertrud Hitzler in Empfang nehmen Foto: Albertine Ganshorn

Künstler Hubert Steiner will mit seinen Fotografien vor allem auch das Interesse wecken an der Schönheit und Vielseitigkeit der Tierwelt vor der eigenen Haustür. Passend zu einem sehr gelungenen Bild mit Fischen zitierte Hausherrin Hitzler ein Gedicht von Grillparzer. Steiner ergänzte noch weitere Sprüche zum Thema See: "wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr!" Die derzeit aktuelle Aussage "Lieber ein stiller See als ein Lauter-bach", entlockte den zahlreichen Gästen mehr oder weniger verhaltenes Schmunzeln.

Ausstellung "Ein Tag am Baggersee" läuft bis Ende August im Rathaus

Der Fotograf erklärte, dass bei genauem Hinschauen auch ein Krokodil im See erkennbar wäre. Eine gestellte Quizfrage animierte die Besucherinnen und Besucher, die Bilder genau zu betrachten: "Finden Sie auf einem der Bilder mit Amphibien die korrekte Anzahl aller Frösche", lautete die Aufforderung Steiners, bevor er die Vernissage eröffnete. "Wer das Rätsel zuerst löst, erhält eine kleine Überraschung." Wohl jeder staunte über die Schönheit und Vielseitigkeit der Natur, die Ausdrucksstärke verschiedener Tierbilder. Man entdeckte dabei das Gefühl in sich, dass man auch zu Hause vieles entdecken kann und nicht immer weit verreisen muss, um Natur zu genießen und Neues zu entdecken.

Auch Hubert Steiner erholt sich bei seiner Arbeit bestens. Mittlerweile plant er schon das nächste Projekt: Sonnenauf- und -untergänge. Wer sich für die Bilder der heimischen Baggerseen interessiert, hat noch bis Ende August während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Gelegenheit zu staunen und sich inspirieren zu lassen, selbst mal an einem See auf Entdeckungstour zu gehen.

