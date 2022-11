Vermisster Hund aus Hausen ist wieder zurück

Am Donnerstagabend ist ein Collie-Retriever-Mischling im Aindlinger Ortsteil Hausen trotz Leine unvermittelt auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.

Nach einem Autounfall am Donnerstagabend ist im Aindlinger Ortsteil Hausen ein Hund verletzt und unter Schock davon gelaufen. Wie die Polizei nun mitteilte, ist Hund "Luggi" zwischenzeitlich von seinem Herrchen leicht verletzt in der Nähe seines Wohnorts gefunden worden und befindet sich wieder bei seiner Familie.

Der Besitzer war am Donnerstagabend mit seinem angeleinten Hund in der Finkenstraße Gassi. Gegen 19.35 Uhr lief der Collie-Retriever-Mischling unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Er schleuderte durch die Luft, riss sich von seinem Leinenführer los und rannte in Richtung Weichenberg davon.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. (inaw)