Aindling

vor 17 Min.

Im Aindlinger Ortskern entsteht ein neuer Bebauungsplan

Plus Östlich der Moserwiesn sind weitere Baugrundstücke geplant. Die Erschließung ist allerdings nicht einfach. Dabei geht es um Hangwasser und Trinkwasser.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Es hätte nicht viel gefehlt und die Sitzung des Aindlinger Gemeinderats wäre am Dienstag buchstäblich ins Wasser gefallen. Zu Beginn waren lediglich zehn von 17 Plätzen im Marktgemeinderat besetzt, somit war die Beschlussfähigkeit gerade noch gewährleistet. Ein Unwetter mit Starkregen und Blitzeinschlag in eine Pappel am Nachmittag hatte dazu geführt, dass in einigen Fällen Kommunalpolitiker als Feuerwehrleute im Einsatz waren. Die Sitzung prägten vor allem Bebauungspläne.

In einem Fall ging es um eine Wohnbebauung, die im Aindlinger Ortskern östlich des Baugebiets Zieglerweg und der Straße Moserwiesn ermöglicht werden soll. Hier ist jedoch noch ein schlüssiges Erschließungskonzept nötig.

