Aindling

vor 48 Min.

In Aindling gibt es ab jetzt eine Packstation

Eröffneten die neue Packstation in Aindling an der Peter-Sengl-Straße beim Edeka-Markt: (von links) Daniela Stoll, Stefan Stoll (Standortgeber) sowie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler (rechts).

In Aindling ist eine Packstation eröffnet worden. Sie ist sieben Tage in der Woche rund um die Uhr zugänglich. Hier können Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.

Das Unternehmen DHL Paket hat in Aindling eine Packstation mit 83 Fächern beim Edeka-Markt an der Peter-Sengl-Straße in Betrieb genommen. Sie ist einer Mitteilung zufolge an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Unabhängig davon können Kundinnen und Kunden freigemachte Pakete auch ihrem Paketzusteller mitgeben. Über Packstationen können rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen geht ohne Registrierung Eine Anmeldung ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine Registrierung nötig. (AZ)

