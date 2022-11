In Aindling gilt: Nachverdichten statt freie Wiesen verbauen

Von Evelin Grauer - 07:00 Uhr Artikel anhören Shape

Bauplätze im Markt Aindling sind begehrt, aber die Gemeinde will den Landverbrauch in Grenzen halten. Das birgt auch Konflikte. Es fehlen Wohnungen für junge Leute.

Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler ist ein Fan der Nachverdichtung. Anstatt auf der freien Wiese fernab der bisherigen Bebauung ein neues Wohngebiet hochzuziehen, wirbt sie dafür, Lücken in der bestehenden Bebauung zu schließen. Dazu zählt auch, aufgelassene Bauernhöfe insbesondere in den Ortsteilen so umzugestalten, dass dort neuer Wohnraum für mehrere Familien entsteht. Ein großer Landverbrauch für neue Wohngebiete sei nicht mehr rückgängig zu machen, sagt Hitzler. Diese Flächen fehlten letztlich für die Nahrungsmittelerzeugung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .