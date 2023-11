Aindling

06:30 Uhr

In Aindling müssen Hundehalter bald die höchste Steuer in der Region zahlen

Hundehalterinnen und Hundehalter müssen in Aindling ab dem nächsten Jahr höhere Steuern bezahlen.

Plus Mit 8:4-Stimmen erhöht der Aindlinger Marktgemeinderat die Hundesteuer. Das finden nicht alle Räte gut. Für Tierheim-Hunde gibt es eine Sonderregelung.

Von Evelin Grauer

Im Markt Aindling gibt es derzeit 309 Hunde, darunter ein Kampfhund. Ab kommendem Jahr müssen die Hundebesitzer höhere Steuern für ihre Vierbeiner zahlen. Das hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Vier Gremiumsmitglieder waren gegen eine Erhöhung, alle anderen stimmten dafür. Mit den neuen Steuersätzen liegt Aindling unter den Kommunen im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg an der Spitze. Das heißt, hier ist der Hund am teuersten.

Bisher wurden in Aindling jährlich 50 Euro Hundesteuer pro Hund fällig. Für einen Kampfhund mussten 400 Euro bezahlt werden. Jetzt musste in Aindling die derzeitige Hundesteuersatzung, die seit 2013 in Kraft ist, auf den neuesten Rechtsstand gebracht werden. Aus diesem Anlass wurde auch über eine Erhöhung der Hundesteuer diskutiert. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler berichtete, dass die jährlichen Einnahmen aus der Hundesteuer etwa bei 15.000 Euro liegen. Dem müssten die Anschaffung von neuen Hundetoiletten sowie deren Leerung und Reinigung entgegengehalten werden.

