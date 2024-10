In Aindling treffen sich Familien beim Tauffamiliennachmittag

Zum Tauffamiliennachmittag waren alle Kinder der Pfarreiengemeinschaft Aindling eingeladen, welche im vergangenen Jahr getauft wurden. Pfarrer Babu begrüßte die kleinen Gäste, die mit ihren Eltern und auch Großeltern ins Aindlinger Pfarrheim gekommen waren. Der Nachmittag begann mit einer Andacht, in der der Geistliche noch einmal an die Taufe erinnerte: „Da brachte man die Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte“, heißt es im Markusevangelium, welches bei den meisten Taufen gelesen wird. Mit Liedern und Fürbitten wurde die Andacht abgerundet und am Ende segnete Pfarrer Babu alle Buben und Mädchen. Danach lud der Pfarrgemeinderat zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Für die Kinder wurden Spielsachen vorbereitet und auch Pater Nirdosh gesellte sich zu den Kleinen.

