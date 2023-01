Jugendliche beschädigen Schaukasten der Gemeinde Aindling

Zwei 13-Jährige haben am Donnerstagabend die Verglasung des Schaukastens am Marktplatz eingeschlagen und wurden dabei von einem Zeugen beobachtet.

Zwei 13-Jährige haben am Donnerstagabend die Scheibe eines Schaukastens der Gemeinde auf dem Aindlinger Marktplatz beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 18.10 Uhr, wie zwei Jungen sich an der Bushaltestelle mit einem Mädchen unterhielten. Kurz darauf gab es ein Scheppern, und die Jungen entfernten sich. Wie sich herausstellte, schlug einer der beiden die Verglasung des Schaukastens der Gemeinde Aindling ein. Eine Polizeistreife konnte die 13-Jährigen noch in Tatortnähe antreffen. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich. (AZ)