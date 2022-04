Karussell ist ein Kindermagnet auf dem Aindlinger Ostermarkt

Plus Der Aindlinger Ostermarkt am Ostermontag ist nach zweijähriger Corona-Pause schwach besucht. Zu entdecken sind dort originelle Geschenkideen.

Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen herrschten zum ersten Aindlinger Ostermarkt nach zwei Jahren Pause. Dennoch war der Markt am Ostermontag auf dem Aindlinger Marktplatz sowohl von Händlerinnen und Händlern als auch vom Publikum schwach besucht.