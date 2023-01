Aindling

vor 16 Min.

Kein Bach ohne Nager: Hat Aindling ein Biberproblem?

Plus Im Markt Aindling siedeln sich offenbar immer mehr Biber an. Nicht nur in Eisingersdorf stehen sich Befürworter und Gegner des Tieres gegenüber. Das sagt der Biberexperte.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Das Wort "Plage" will Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler zwar noch nicht ganz in den Mund nehmen, aber im Prinzip beschreibe es die aktuelle Lage im Markt Aindling fast schon richtig. Laut Hitzler wohnen inzwischen an jedem Bachlauf ein oder mehrere Biber. Da die großen Nagetiere auch viele Schäden verursachen, gibt es nicht wenige Aindlinger Bürgerinnen und Bürger, die ihn gerne loswerden würden. Aber der Biber hat auch viele Freunde und er ist besonders geschützt. Auch in Eisingersdorf stehen sich zwei Lager gegenüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen