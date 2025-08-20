Icon Menü
Aindling: Kinder bauen Vogelhäuser für den eigenen Garten

Aindling

Kinder bauen Vogelhäuser für den eigenen Garten

Fleißige Handwerker beim Aindlinger Ferienprogramm.
Von Katharina Kaiser
    • |
    • |
    • |
    keine Angaben
    keine Angaben Foto: Katharina Kaiser

    Auch in diesem Jahr war das Interesse am Vogelhausbau im Rahmen des Aindlinger Ferienprogramms wieder groß. Die Mädchen und Buben nagelten und schliffen fleißig unter der Anleitung von Michael und Andreas Kaiser. Nebenbei gab es noch wissenswerte Infos rund um den Wald und die heimische Vogelwelt. Nach einer kleinen Brotzeit durften die stolzen Kinder ihre Vogelhäuser für den eigenen Garten mit nach Hause nehmen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

