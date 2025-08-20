Kinder bauen Vogelhäuser für den eigenen Garten

Auch in diesem Jahr war das Interesse am Vogelhausbau im Rahmen des Aindlinger Ferienprogramms wieder groß. Die Mädchen und Buben nagelten und schliffen fleißig unter der Anleitung von Michael und Andreas Kaiser. Nebenbei gab es noch wissenswerte Infos rund um den Wald und die heimische Vogelwelt. Nach einer kleinen Brotzeit durften die stolzen Kinder ihre Vogelhäuser für den eigenen Garten mit nach Hause nehmen.

