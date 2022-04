Krakowski und Huber in Aindling: Zwei Künstler, zwei Welten

Plus Conny Krakowski und Georg Huber stellen zusammen im Aindlinger Rathaus aus. Beide haben viel gemeinsam, trotzdem sind ihre Werke total unterschiedlicher Natur.

Conny Krakowski aus dem Aindlinger Ortsteil Pichl entdeckte, wie Georg Huber, erst nach einem längeren völlig anderen Berufsweg ihre Liebe zu den Farben. Beide Künstler sind Autodidakten und haben sich nie nach gängigen Regeln der Kunst gerichtet. Durch die Bekanntschaft mit Georg hat Conny gelernt, dass nicht alles, was entsteht, immer zweckgebunden sein muss. Es darf einfach nur entstehen und sein, wie es ist - einfach schön, für den Künstler. Jetzt stellen beide zusammen im Aindlinger Rathaus aus.