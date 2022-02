Aindling

vor 18 Min.

Landwirt kritisiert: Eschen-Problem in Aindling gibt es schon länger

Josef Herb und sein Sohn betrachten den Schaden an ihrer Maschinenhalle in Aindling. Die Familie Herb traf es bereits zum zweiten Mal.

Plus Beim Sturm ist in Aindling eine Esche auf eine Maschinenhalle gekracht. Der betroffene Landwirt ist verärgert. Wie es mit den kranken Bäumen weitergeht.

Von Josef Abt und Evelin Grauer

Die Sorge von Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler vor den angekündigten Stürmen in der vergangenen Woche war nicht unbegründet. Genau in dem kleinen Wäldchen Am Erlberg, das als Biotop dient, stehen einige große Eschen, deren Standfestigkeit schon länger mit Argusaugen betrachtet wird. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat der heftige Sturm eine der riesigen Eschen entwurzelt. Der Baum krachte auf eine nahe gelegene Maschinenhalle eines Landwirts und durchschlug mehrere Stellen des Ziegeldaches.

