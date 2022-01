Landwirt-Sohn aus dem Landkreis will Haus bauen: Nachbar will das verhindern

Plus Ein junger Mann plant ein Haus zwischen zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Markt Aindling. Der Nachbar sieht seinen Hof beeinträchtigt und klagt.

Weil er auf dem Grundstück seiner Eltern im Gemeindegebiet Aindling ein Haus bauen will, musste sich ein Mann aus dem nördlichen Landkreis jetzt mit dem Nachbarn seiner Eltern auseinandersetzen. Sowohl die Eltern als auch der Nachbar betreiben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Gegen den Bauvorbescheid für das geplante Haus hat der Nachbar nun vor dem Verwaltungsgericht (VG) in Augsburg geklagt.