Aindling

vor 19 Min.

Lesung mit Martin Knauth in der Aindlinger Bücherei

Sichtlich erfreut blickt Martin Knauth in die Richtung der beiden Musikerinnen Julia Brandmayr (am Klavier) und Anna Hohenbichler.

Plus Martin Knauth liest in der Aindlinger Pfarr- und Gemeindebücherei witzige und sentimentale Geschichten aus der Weihnachtsliteratur.

Von Martin Golling Artikel anhören Shape

Nein, weder das Ekel Ebenezer Scrooge aus Dickens Weihnachtsgeschichte noch der Weihnachtsdieb Grinch hätten eine Chance gehabt, dieser weihnachtlichen Lesung in den Räumen der Pfarr- und Gemeindebücherei Aindling etwas anzuhaben. Zumal Vorleser Martin Knauth nicht nur mit seiner butterweichen Stimme, sondern eben auch mit pointierter Betonung die 30 Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann zog. Mehr als nur das i-Tüpfelchen auf einen perfekten Vortrag steuerten die beiden Musikerinnen Julia Brandmayr am Klavier und Anna Hohenbichler, Gesang, zu einem rundum gelungenen Abend bei.

