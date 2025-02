„Maschkerer“ turnen in der Aindlinger Schule

Bei der letzten Kinderturnstunde vor den Faschingsferien durften die Buben und Mädchen verkleidet in die Turnhalle der Aindlinger Mittelschule kommen. Dort warteten schon viele Luftballons auf sie. Zuerst waren die kleinen Maschkera an der Reihe und zeigten ihr Können beim Balancieren, Springen und Tanzen. Und auch die „Reise nach Jerusalem“ durfte nicht fehlen. In der zweiten Turnstunde des TSV Aindlings kamen dann die Schulkinder in ihrer Verkleidung, tanzten zum Fliegerlied und machten eine Polonaise. Die Kinder hatten viel Spaß und zum Abschluss gab es noch Krapfen für alle.

