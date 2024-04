Mehrfamilienhaus in Aindling soll attraktiv für jüngere Leute werden

Südlich der Mittelschule in Aindling wird ein kleines Baugebiet geplant. Bei den meisten Details sind sich die Gemeinderäte einig, bei einem Punkt aber nicht.

Einstimmig haben die Mitglieder des Aindlinger Marktgemeinderats den Weg für ein neues, kleines Baugebiet südlich der Mittelschule frei gemacht. Auf einer Wiese am Ortseingang südlich des Schüsselhauser Wegs sollen drei Häuser entstehen. Die Gemeinde kauft dem Eigentümer des Grundstücks den östlichen Teil ab, um dort ein Mehrfamilienhaus mit maximal sechs Wohneinheiten zu errichten. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der aktuellen Ratssitzung erläuterte, sollen dort kleine Wohneinheiten geschaffen werden, die insbesondere bei jüngeren Leuten gefragt sein könnten.

Die Aindlinger Bauamtsleiterin Beate Pußl stellte dem Gremium die bisherige Planung für die Aufstellung des Bebauungsplans und die nötige Änderung des Flächennutzungsplans an dieser Stelle vor. An die ursprüngliche Nutzung als landwirtschaftliche Fläche tritt dann die Verwendung als Wohnbaufläche. Das kleine Baugebiet wird in zwei Baufelder unterteilt. Auf der kleineren Fläche, die direkt an die bestehende Bebauung anschließt, soll das Mehrfamilienhaus entstehen. Im westlichen Baufeld kann der Grundstückseigentümer zwei Wohnhäuser bauen: Ein- oder Zweifamilienhäuser. Jedes Haus darf dabei zwei Wohneinheiten haben. Für diese Gebäude sind zwei Vollgeschosse zulässig.

Das neue Mehrfamilienhaus in Aindling darf drei Vollgeschosse haben

Für das Mehrfamilienhaus segnete der Marktgemeinderat drei Vollgeschosse ab. Damit das Gebäude insgesamt nicht zu hoch wird, soll es möglichst ein Flachdach erhalten. Pußl wies allerdings darauf hin, dass sich der Planer gegen Flachdächer ausgesprochen hatte, da sie sich seiner Meinung nach nicht in die Umgebung einfügten. Gemeinderat Karl Gamperl erwiderte, auch die direkt gegenüberliegende Mittelschule habe ein Flachdach.



Auch mit der gewünschten Anordnung der Gebäude beschäftigten sich die Ratsmitglieder. Zunächst war angedacht, dass das Dreier-Ensemble vom TSV Aindling beziehungsweise von der freien Landschaft kommend mit der eingeschossigen Garage des äußersten Hauses beginnen soll, damit sich eine terrassierte Anordnung ergibt. Dabei hätte die Garage im Westen aber verhindert, dass dort eine Terrasse gebaut werden kann. Somit hätte die Terrasse nur im Süden angelegt werden können. Dort wünscht sich die Gemeinde aber einen größtmöglichen Abstand zu ihrem Naturdenkmal, der Aindlinger Terrassentreppe.

Deshalb entschied sich das Gremium für die Variante, bei der die Garage im Osten steht. Dann kann der Bauherr im Westen eine größere und im Süden noch eine kleinere Terrasse realisieren. Der Nachteil: Jetzt beginnt das Ensemble mit einem Hauptgebäude. Für den Naturschutz sei dies laut Pußl jedoch die beste Variante.

Apropos Naturschutz: Hierzu gab es in der Ratssitzung noch einen kurzen, aber "giftigen" Schlagabtausch. Pußl und auch die Bürgermeisterin sprachen sich dafür aus, in den Bebauungsplan aufzunehmen, dass Flachdächer auf Nebengebäuden, also beispielsweise auf Garagen, mit extensiver Begrünung oder einer Solaranlage versehen werden sollten. Dies hielt der Großteil der Gemeinderäte für völlig unpassend. "Ich schreibe doch dem Bürger nicht vor, dass er sein Dach begrünen soll", argumentierte Michael Pollety. Hitzler und Pußl waren der Ansicht, dass solche Ratschläge durchaus sinnvoll seien, wenn der Klimaschutz ernsthaft vorangetrieben werden soll. Letztlich kam es zur Abstimmung. Bei dieser votierten nur Hitzler und Gemeinderätin Ulrike Schmid für den "Begrünungszusatz" im Bebauungsplan.

Da sich die Räte bei den restlichen Planungsdetails aber größtenteils einig waren, werden die Pläne jetzt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und Träger öffentlicher Belange ausgelegt.