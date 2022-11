Aindling

vor 35 Min.

Mit dem Aindlinger Kathreinmarkt beginnt die Weihnachtssaison

Plus Noch vor dem Beginn vieler Weihnachtsmärkte in der Region hat der Kathreinmarkt auf dem Aindlinger Marktplatz bereits auf den beginnenden Advent eingestimmt.

Von Albertine Ganshorn

Am Montag starten die Weihnachtsmärkte in vielen größeren Städten. Auch der Augsburger Christkindlesmarkt wird feierlich eröffnet. Doch in Adventsstimmung kommen konnte man bereits am Wochenende zuvor: Der Kathreinmarkt in Aindling lockte mit einem großen weihnachtlichen Angebot zahlreiche Menschen aus der Region auf den Marktplatz. Vereine, Schulen und einzelne private Anbieter boten alles, was das Herz begehrt. Es war ein Adventsmarkt für alle Altersgruppen. Für die Kinder wurde Sackhüpfen, Märchenzelt, Kinderkarussell und Luftballontiere geboten. Bereits vor der offiziellen Eröffnung drängten sich die Besucher an den Ständen, um ihren Hunger zu stillen.

