Aindling

11:25 Uhr

Mit Gruber und Maklar passt auch Jimi Hendrix in die Kirche

Plus Die Gitarristen sorgen mit Schauspieler Stefan Wilkening für einen zauberhaften Abend in der Aindlinger Kirche. Am Ende sind alle ergriffen.

Von Martin Golling

Geht das? Die Geschichte der Menschheit musikalisch auf das Instrument Gitarre zu reduzieren? Ja, es ist tatsächlich möglich – zumindest für einen zauberhaften Abend lang. Den Beweis lieferten die Gitarristen Christian Gruber und Peter Maklar in kongenialer Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Stefan Wilkening in St. Martin in Aindling. Zu diesen unvergesslichen zwei Stunden hatten die Büchereien Aindling und Rehling in die Pfarrkirche geladen. Mehr als 150 zahlende Gäste folgten dieser Einladung zur Lesung mit Musik und wurden reich beschenkt.

