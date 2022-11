Aindling

vor 33 Min.

Nach hitziger Diskussion: Gräber in Aindling werden um teils 60 Prozent teurer

Auf dem Aindlinger Friedhof gibt es Urnenstelen (in der Bildmitte im Hintergrund), deren Urnennischen belegt werden können. Eine Nische ist bereits vergeben. Die Stelen fügen sich in die Umgebung mit Einzel- und Mehrfachgräbern ein.

Plus Die Grabnutzungsgebühren im Markt Aindling erhöhen sich zwar deutlich, sind aber geringer als in Petersdorf und Todtenweis. Urnenbaumgräber kosten am meisten.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Über zwei Stunden lang beschäftigte sich der Aindlinger Marktgemeinderat am Dienstagabend mit dem Thema Friedhof. Insbesondere die Frage, was künftig für die Nutzung eines Grabes bezahlt werden soll, spaltete das Gremium. Die Vorschläge lagen teils weit auseinander. Würde Aindling in Sachen Friedhof kostendeckend arbeiten, würden sich Mehrkosten von weit über 100 und 200 Prozent - je nach Grabstätte - für die Grabbesitzer ergeben. Dies wollten alle Räte verhindern. Dem Kompromiss stimmten allerdings nur neun Räte zu, sieben waren dagegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen