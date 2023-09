Nach Kündigungen ist die Krippe im Aindlinger Kinderhaus wieder voll besetzt

Plus Ein Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus hatte zur Folge, dass vier Mitarbeiterinnen gekündigt haben. Jetzt soll es ruhiger werden.

Etwa ein halbes Jahr lang mussten im vergangenen Schuljahr knapp 30 Krippenkinder aus dem Kinderhaus Aindling ausquartiert werden. Grund war ein Wasserschaden im Anbau des Gebäudes. Während der Schaden mittlerweile vollständig behoben ist, führte der Umzug ins Ausweichquartier nach Schloss Pichl dazu, dass vier Krippen-Mitarbeiterinnen gekündigt haben. "Die Betreuungssituation war sicherlich mehr als herausfordernd im Ausweichquartier", heißt es von der St.-Simpert-Stiftung.

Das Kita-Zentrum St. Simpert hat seit diesem Jahr die Verwaltung für den laufenden Betrieb des Aindlinger Kinderhauses übernommen und beantwortet auch Presseanfragen. Träger der Einrichtung ist die Kirchenstiftung St. Martin in Aindling, der auch das Gebäude gehört. Auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte die Stiftung, dass sich die Räume im Schloss Pichl als nicht "ideal" für die Betreuung von unter Dreijährigen erwiesen hätten. "Die Decken haben Gewölbe – es hat extrem gehallt. Es gab nur einen Nassbereich mit einer Toilette und einen Wickeltisch", so die Stiftung. Dennoch seien die Verantwortlichen sehr dankbar, dass der Schlossherr dieses Ausweichquartier zur Verfügung gestellt habe. Leider habe auch keine Fachberatung und das Wissen aller, dass es ist nicht auf Dauer sei, die Mitarbeiterinnen zum Durchhalten bewegen können. Die Kommunikation zwischen Leitung, Mitarbeitern und Eltern sei aber sehr gut gewesen.