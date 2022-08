Aindling

vor 17 Min.

Der Neubau des Aindlinger Feuerwehrhauses kann beginnen

Am Freitag fand der Spatenstich für das neue Feuerwehr-Gerätehaus in Aindling statt.

Plus Seit Wochen läuft der Erdaushub am neuen Aindlinger Feuerwehrhaus. Nun fand der Spatenstich statt. Dabei kamen auch die langwierigen Vorbereitungen zur Sprache.

Von Josef Abt

Viele Gäste kamen am Freitag zum Spatenstich am neuen Feuerwehr-Gerätehaus in Aindling. Der Neubau entsteht östlich der Ortschaft, gleich im Anschluss ans bestehende Feuerwehrhaus. Bald könne auch die Öffentlichkeit verfolgen, wie das Gebäude wachse, so Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Der Erdaushub ist bereits seit ein paar Wochen im Gange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen