Neue Aindlinger Kita: Gemeinde muss zwei Millionen Euro vorstrecken

Plus Weil die Förderung für die neue Kita noch aussteht, muss die Gemeinde Aindling vorerst fast die gesamten Kosten zahlen. Dabei ist der Eigenanteil eigentlich gering.

Als dramatisch bezeichnete Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler die Abrechnungssituation für die neue Aindlinger Kindertagesstätte (Kita) an der Gaulzhofener Straße. Das Gebäude ist nahezu fertig und bezogen, im Außenbereich wird weiterhin gearbeitet. Die Gesamtkosten von 2,68 Millionen Euro liegen laut Hitzler im Plan. Aber die zugesagten Förderungen stehen noch aus.