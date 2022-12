Die Ortsdurchfahrt von Binnenbach wird teilweise gesperrt

Noch diese Woche muss die Fahrbahn in Binnenbach in zwei Abschnitten voll gesperrt werden. Was der Grund dafür ist.

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Binnenbach dauern weiter an. Am Donnerstag, 8. Dezember, und Freitag, 9. Dezember, finden nun auf zwei Straßenabschnitten die Asphaltierungsarbeiten statt, die für eine vorübergehende Sperrung sorgen. Am Donnerstag wird die Straße zwischen Bachstraße und Am Laich gesperrt; am Freitag zwischen Kirchweg und Kobesweg.

Die Busse fahren deshalb Ersatzhaltestellen an. Der Linienbus fährt am Donnerstag nördlich der Bachstraße an; der Schulbus verkehrt südlich des Saumwegs. Am Freitag kann der Linienbus ganz normal abfahren; der Schulbus wiederum fährt von Ersatzhaltestellen in der Straße Am Laich.

Langsam zeichnet sich jedoch ein Ende der Bauarbeiten ab. An der Abzweigung in Richtung Appertshausen, wo vorher ein mächtiger Baum stand, wurden von der Firma Christoph beriets zwei kleinwüchsige Winterlinden gepflanzt. (AZ, joki)

