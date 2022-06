Aindling

vor 17 Min.

Ortsdurchfahrt in Binnenbach bekommt bald die erste Asphaltschicht

Plus Ein 22 Tonnen schwerer Sandfang wird beim Ausbau der Ortsdurchfahrt in dem Aindlinger Ortsteil eingebaut. Der TSV Aindling muss auf einen Zuschuss noch warten.

Von Johann Eibl

Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt des Aindlinger Ortsteils Binnenbach wird in Kürze ein Sandfang angeliefert, der stolze 22 Tonnen auf die Waage bringt. Das wurde im Aindlinger Marktgemeinderat am Dienstag berichtet. Wenn der Sandfang eingebaut wird, muss der Zeller Weg gesperrt werden. Voraussichtlich nächste Woche soll die erste Asphaltschicht aufgebracht werden. Nach diesem Bauabschnitt folgt noch das letzte Stück an der Siedlung Richtung Kellerberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen