Das Mabon-Fest auf Schloss Pichl trotzt dem nasskalten Wetter

Das große Fest der Naturgeister zieht viele Besucherinnen und Besucher zum Schloss Pichl bei Aindling. Warum es wohl das letzte Mabon-Fest in dieser Form war.

Trotz des ungünstigen Wetters reisten am Wochenende wieder viele „Naturgeister“ sowie Besucherinnen und Besucher zum Mabon-Fest auf Schloss Pichl (Markt Aindling) an. Sie feierten Mabon, die Tag-und-Nacht-Gleiche im Herbst. „Gemeinsam mit und in der Natur leben“, ist die Idee, die hinter dem Fest steht.

„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“, lautete das Motto der Naturgeister. Die Besucherinnen und Besucher kamen von nah und fern, um Kraft zu tanken, zu entspannen oder einfach nur um dabei zu sein. Traumfänger basteln, eine Handpan ausprobieren oder Fratzen modellieren, sich schminken lassen, oder gar einen Blick in die Zukunft wagen? Das große Mitmach-Angebot ließ kaum Wünsche offen.

Sängerin und Musikerin Rairda und Drummer Rolf faszinieren mit vielseitigen Darbietungen. Foto: Albertine Ganshorn

Eintauchen in die spirituelle Welt

Nicht wenige nutzten die Gelegenheit, in die spirituelle Welt einzutauchen. Sie konnten sich zum Beispiel ein Knochenorakel erstellen lassen, einen Vortrag über Runen hören, eine Seelenwanderung bei der Engelheilerin erleben oder sich auf die Suche nach ihrem Krafttier begeben.

Auf dem bei Familien sehr beliebten Pfad rund um den Weiher war die Maus Frederick diesmal die wichtigste Figur. Allerlei Getier veranschaulichte, wie schwierig die Futtersuche und die so wichtige Vorratshaltung für den Winter für die Tiere ist. Vögel, Mäuse und Igel baten die vorbeikommenden Menschen um Hilfe bei der Futtersuche, die immer schwieriger wird. Begeistert waren die kleinen Besucherinnen und Besucher mit Vorschlägen dabei. Sie erfuhren, welches Vogelfutter geeignet ist, und wie man den Igeln im Herbst und Winter helfen kann.

Was die Maus Frederick auf Schloss Pichl macht

Maus Frederick tanzte dabei völlig aus der Reihe. Während die anderen Mäuslein Futter anschleppten und verstauten, saß der Mäuserich entspannt da.

Es schien aber nur so, als täte er gar nichts. In Wirklichkeit wusste er, dass es wichtig ist, auch den seelischen und geistigen Hunger in der dunklen Jahreszeit zu stillen. Er sammelte stattdessen viele helle Sonnenstrahlen, wozu er am Sonntagnachmittag doch noch genug Gelegenheit hatte, dazu schöne Erinnerungen und gute Gedanken. Mancher der Pfadbesucher erinnerte sich, dass es Wichtigeres außer Geld und Gut gibt.

Mäuserich Frederick (Petra Bauer aus Landau in der Pfalz) sammelt mit Begeisterung Sonnenstrahlen und schöne Geschichten für die kalte Jahreszeit. Foto: Albertine Ganshorn

Wer bei so viel Aktionen hungrig wurde, konnte sich an gut überdachten Tischen und Bänken niederlassen. Für jeden Geschmack gab es das passende Schmankerl. Essen, trinken, beobachten, miteinander ins Gespräch kommen, oder einfach die vielseitigen musikalischen Darbietungen genießen, spielte bei diesem etwas anderen Fest eben auch eine große Rolle.

Zu finden waren besondere Mitbringsel wie Töpferarbeiten, bunte Kleidung, Wichtel, Lämpchen, Holzwaren oder Deocreme, meist Eigenkreationen, oft Unikate. Zum großen Abschluss am Sonntag konnte sogar der Regenmantel eingepackt werden.

Valeria Bekker bietet nur individuelle selbst gefertigte Ware an. Mit ihren Unikaten unterstreicht sie die Einzigartigkeit der Pichler Veranstaltungen seit Jahren. Foto: Albertine Ganshorn

Dies war wohl das letzte Mabon-Fest dieser Art, erklären Georg Brandl und Ingeborg Sommereisser. Die Veranstalter tendieren in Zukunft zu nur einem großen Naturgeisterfest im Jahr. Um die Individualität der Feste rund ums Schloss aufrechterhalten zu können und dem Kommerz nicht so viel Raum zu geben, sind kleinere, unterschiedliche, nicht so oft angebotene Aktionen geplant, verraten sie. Das große Ziel nachhaltige und individuelle Lebensweise zu fördern und trotz der Vorteile der technischen Welt, die Natur wieder mehr zu achten und zu schätzen, dabei die Lebensfreude wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und vor allem leben und leben lassen, soll im Fokus stehen.