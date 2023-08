Aindling-Pichl

Zweite Auflage des Kontrast-Festivals auf Schloss Pichl ist erneut ein Erfolg

Zum zweiten Mal hat am vergangenen Wochenende das Kontrast-Festival auf Schloss Pichl bei Aindling stattgefunden.

Plus Zum Elektro-Musikfestival mit Camping bei Aindling kommen mehr als 1500 Gäste. Über 40 Künstler unterhalten das Publikum. Einem Anwohner ist die Musik zu laut.

Unter dem Motto "Quality over Quantity" - also "Qualität statt Quantität" - haben die Veranstalter des Kontrast-Festivals erneut ein Musikevent der ganz besonderen Art organisiert. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Schloss Pichl bei Aindling bei Gästen wie Organisationsteam punkten. Kein Wunder also, dass man auch 2023 hierher zurückkehrte.

Die Örtlichkeit bot Platz für viele Details und eine liebevoll dekorierte Umgebung. Freitagnachmittag konnten die ersten Besucher das Gelände betreten, sich auf dem Campingplatz einrichten und das Festivalgelände erkunden. Neben der Hauptbühne, der "Garden Stage", gab es in diesem Jahr zwei weitere Bühnen: die "Castle Stage" und die "Water Stage". Auf dem kompletten Gelände konnten die Besucherinnen und Besucher entspannt und ohne Gedränge feiern.

