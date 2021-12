Aindling

vor 16 Min.

Planungsphase fürs neue Feuerwehrhaus auf der Zielgeraden

So könnte das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang einmal aussehen. Das Dach weist hier noch eine Neigung von 20 Grad auf. Die Firma Züblin aus Augsburg baut das etwa 5,3 Millionen Euro teure Haus.

Plus Nach dem Bauausschuss hat am kommenden Dienstag der Marktgemeinderat von Aindling das letzte Wort. Andere Bauanträge stoßen zum Teil auf Ablehnung.

Von Johann Eibl

Das Vorhaben ist den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses in Aindling hinlänglich bekannt. Trotzdem nahmen sie sich in der Sitzung am Donnerstag beim Blick auf die Pläne noch mal ausführlich Zeit. Es ging um den Bau des neuen Feuerwehrhauses, das neben dem bisherigen am östlichen Ortseingang an der Peter-Sengl-Straße entstehen wird. Diese Maßnahme wird auf Jahrzehnte hinaus das Bild prägen, das man vom Petersdorf her kommend als erstes von Aindling erhalten wird. Im Jahr 2019 wurde ein Vorbescheid bereits genehmigt. Nach ausgiebigem Studium der Pläne ging die einstimmige Empfehlung an den Marktgemeinderat, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete. Danach hat noch mal das Landratsamt als Genehmigungsbehörde das Wort.

