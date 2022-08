Polizei stoppt Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs ist

Bei einer Verkehrskontrolle hält die Polizei in Aindling einen Autofahrer an, der keinen Führerschein hat. Danach übernimmt ein Mitfahrer das Steuer.

Ohne Führerschein ist ein Mann in Aindling mit einem Auto unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei.

Eine Streife der Polizei hielt das Auto, das mit mehreren Personen besetzt war, am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Fürstenfelder Straße zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat, so die Polizei.

Einer der Mitfahrer hat eine Fahrerlaubnis

Da er außerdem keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine sofort zu zahlende Sicherheitsleitung an – einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Nachdem dieser bezahlt war, konnte einer der Mitfahrer, welcher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die Fahrt fortsetzen. (bac)