Premiere in Aindling: Auf der Theaterbühne geht es turbulent zu

Plus Mit ihrem neuen Stück "Männer haben auch Gefühle" feiert die Volksbühne Aindling eine gelungene Premiere. Weitere Aufführungen folgen im Januar.

Einen sehr unterhaltsamen Abend erlebte das Publikum am dritten Adventssamstag im Gasthof Moosbräu in Aindling. Der Theaterverein feierte mit seinem neuen Stück "Männer haben auch Gefühle" von Beate Irmisch eine gelungene Premiere.

Dem Regisseur Josef Schoder gelang es wieder einmal, mit dem gesamten Team eine zeitgemäße und doch volkstümliche Komödie zu inszenieren. Bühnenbild, Technik, Maske, Kostüme und Schauspieler lassen vergessen, dass es sich um Amateurtheater handelt. Die Mitwirkenden der Volksbühne Aindling präsentierten sich als gut eingespieltes und erprobtes Team.