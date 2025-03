Raiba Aindling verteilt 37.000 Euro an Vereine und Organisationen

37.300 Euro verteilt die Raiffeisenbank Aindling in diesem Jahr an Vereine und andere Organisationen im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg. Der größte Teil davon fließt in die Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis und Pöttmes. Dieses Geld stammt aus dem Erlös des Gewinnsparens. Bei der Übergabe der Spendenschecks an die Vertreter der Organisationen nahm Vorstand Manfred Gerstner Bezug auf aktuelle Schlagzeilen: „Es ist alles ein bisschen negativ belegt. Es geht um Macht, um Deals. Es freut mich, dass wir mit Leuten zusammen sind, die nicht auf sich schauen, weil sie Gutes tun für die Gesellschaft.“ Daher wolle die Raiba ihre Wertschätzung für die Menschen in der Region zum Ausdruck bringen und ihnen finanziell unter die Arme greifen.

Diese Organisationen kamen in den Genuss von Spendengeldern: BRK Petersdorf, DJK Stotzard, First Responder Aindling, Fischereiverein Aindling, Freiwillige Feuerwehr Echsheim, Freiwillige Feuerwehr Kühnhausen, Freiwillige Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf, Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach, Freiwillige Feuerwehr Reicherstein, Freiwillige Feuerwehr Schönleiten, Freiwillige Feuerwehr Stotzard, Freiwillige Feuerwehr Todtenweis, Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach, Freiwillige Feuerwehr Willprechtszell, Freizeit-Sport Todtenweis, Förderverein 1000 Jahre Todtenweis, Gartenbauverein Aindling, Gartenbauverein Todtenweis, Grundschule Todtenweis, Grundschule Petersdorf-Willprechtszell, Hauptschule Aindling, Jugendtreff Petersdorf, Katholischer Burschenverein Aindling, Katholischer Frauenbund Stotzard, Katholische Kirchenstiftung Eisingersdorf, KLJB Stotzard, Katholisches Pfarramt Stotzard, Kindergarten Aindling, Kindergarten Alsmoos, Kindergarten Todtenweis, Kirche Aindling, Kirche Alsmoos, Kirche Echsheim, Kirche Hohenried, Kirche Petersdorf, Kirche Todtenweis, Kirche Wiesenbach, Kirche Willprechtszell, Kriegerverein Echsheim, Kriegerverein Willprechtszell, Kriegerverein Pichl, Kriegerverein Stotzard, Liedertafel Aindling, Pfarrbücherei Aindling, SCG Gaulzhofen, Schützenverein Willprechtszell, Sportverein Echsheim, Sportverein Stammtisch Axtbrunn, SSV Alsmoos-Petersdorf, TSV Aindling, Volksbühne Aindling und Wasserwacht Aindling.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.