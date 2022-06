Aindling

12:30 Uhr

Raiffeisenbank Aindling verzeichnet im Jahr 2021 deutliche Zuwächse

Die Vorstände Anton Fürst (links) und Manfred Gerstner (rechts) mit den zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats, die erneut in dieses Gremium gewählt wurden: Kaspar Sturm und Peter Seemüller.

Plus Die Raiffeisenbank Aindling sieht sich trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg auf Wachstumskurs. Für 2021 wird wieder eine Dividende von drei Prozent gezahlt.

Von Johann Eibl

Die Geschäfte bei der Raiffeisenbank Aindling liefen im Jahr 2021 gut. Bei der Generalversammlung am Montag im Moosbräusaal in Aindling berichtete Vorstand Anton Fürst: "Wir lagen weiter auf Wachstumskurs." Ähnlich äußerten sich sein Vorstandskollege Manfred Gerstner sowie Georg Heinrich, der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Fürst blickte ein wenig voraus: "Wir gehen optimistisch in die Zukunft."

