Regionalplan für Windenergie: Aindling legt Widerspruch ein

Die Chancen, dass auf Aindlinger Flur einmal ein Windrad stehen wird, standen schon bisher nicht besonders gut. Seit einiger Zeit stehen sie noch schlechter. So sind bei der Fortschreibung des Regionalplans Augsburg für Windenergie nur weiße Flächen in Aindling dargestellt – keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete. Da die Gemeinde jedoch gerne ein interkommunales Projekt mit den Nachbargemeinden Affing, Petersdorf und Hollenbach angestoßen hätte, ist sie mit den Vorschlägen des Regionalen Planungsverbands Augsburg (RPV) nicht einverstanden. Das will sie diesem jetzt auch mitteilen.

Evelin Grauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis