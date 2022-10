Rentner in Aindling wird Opfer einer Trickdiebin

Ein Rentner im Aindlinger Ortsteil Hausen will einer Frau in Not und ihrem Sohn helfen. Danach fehlt sein Geldbeutel.

Ein Rentner im Aindlinger Ortsteil Hausen ist am Freitag Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Frau stahl seinen Geldbeutel aus seiner Küche.

Wie die Polizei am Wochenende berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 11 Uhr. Die unbekannte Frau gab an, sie und ihr Sohn würden aus der Ukraine stammen und sich in einer Notlage befinden. Der Mann ließ sie bereitwillig in sein Haus und zeigte ihrem Sohn den Weg zur Toilette. In diesem unbeobachteten Moment entwendete die Frau aus der Küche den Geldbeutel des Mannes, in dem sich etwa 600 Euro Bargeld befanden.

So werden die Frau und das Kind beschrieben

Die Frau und das Kind wurden wie folgt beschrieben: Die Frau war von heller Hautfarbe, zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, etwas korpulent, hatte blonde lockige Haare und trug eine rote Jacke und eine schwarze Hose.

Der Junge, ein eher südländischer Typ, war circa fünf Jahre alt, etwa 1,20 Meter groß, hatte schwarze Haare und trug eine dunkle Hose.

Hinweise zu der unbekannten Frau und dem Kind erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)