Schlossweihnacht in Pichl bezaubert Besucher mit besonderem Flair

Unter vielen Stammgästen hat sich die Schlossweihnacht in Pichl herumgesprochen. Auf sie wartet dort ein für Weihnachtsmärkte eher unübliches Programm.

Ein besonderer Weihnachtsmarkt war am Wochenende auf dem Gelände rund um Schloss Pichl bei Aindling zu erleben. Für einen kleinen Obolus wurde dort ein vielseitiges und teilweise unübliches Programm geboten. Das Publikum, viele davon Stammgäste, kam nicht nur aus der näheren Umgebung. Die Besucherinnen und Besucher hatten zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen.

Wer hierher kommt, dem geht es in erster Linie nicht um den Treff am Glühweinstand. In warmen und kleinen Räumen trifft man sich zu Gesprächen über Runen oder zur geführten Reise in die Welt der Großeltern. Eine Rückschau in die nähere Vergangenheit macht klar, wie Sagen und Mythen entstanden und dass sie oft zum Schutz der Menschen dienten. Das liebevolle, respektvolle Miteinander steht im Vordergrund.

Klangschalen für die großen, Wichtel für die kleinen Besucher

Auch wenn es eng wird, gibt es kein Drängeln. Waldelfe Moon entführt die Kinder mit viel Einfühlungsvermögen in die Werkstatt der Weihnachtswichtel. Währenddessen können sich die Großen in Klangschalen stellen. Ute Wegemacher aus Maisach berichtet von angenehm entspanntem Kribbeln. „Die Schwingungen der großen Schale durchdringen den ganzen Körper, der Kopf wird frei, Anspannung fällt ab, sogar das Atmen fühlt sich freier an“, erklärt sie danach.

Gespannt lauschten die Kinder, wenn Waldelfe Mona (Sandra Taubmann) von ihrem geheimen Besuch in der Weihnachtswichtelwerkstatt erzählte. Foto: Albertine Ganshorn

Als Besucher begegnet man vielen Naturgeistern, Elfen und Weihnachtswichteln. Auch eine ganze Grinchfamilie ist anzutreffen. Musikdarbietungen, die man sonst eher nicht erlebt, erzeugen ein besonderes Flair. Da freut sich sogar der murrende Grinch über Weihnachten. Kinder, die noch keine Geschenkideen für die Eltern haben, können im Bastelraum Weihnachtsschmuck, Karten und Gutscheine herstellen. Nebenan holen die Eltern Luft bei geführtem „Atmen fürs Wohlbefinden“.

In der Schlemmergasse kommen die Besucher ins Gespräch

Auf dem Freigelände sind diverse Stände aufgebaut: Allerlei Weihnachtsschmuck, Düfte, Öle, Naturkosmetik und individuelle Handarbeiten, teilweise Unikate können als Weihnachtsgaben erworben werden.

Hungern muss man natürlich auch im Schlosshof nicht. Bei der Auswahl der Speisen wird auf Regionalität, teilweise auch auf Bioware gesetzt. Im warmen Zelt oder unter Schirmen in der Schlemmergasse kommen die Besucherinnen und Besucher ins Gespräch, nicht nur mit der eigenen Familie.

Rumtreiberin Mona Medusa, wie sie sich selbst nennt, faszinierte mit oft kritischen Liedern, bei denen man genauer hinhört. Sie präsentierte aber auch stimmungsvolle Weisen. Foto: Albertine Ganshorn

Ein Höhepunkt ist die Feuershow am Samstagabend

Ein Höhepunkt war die Feuershow am Samstagabend. Auch hier herrschte trotz großen Andrangs ein gemütliches Miteinander. Feuerwirbel passend zur Musik zogen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Bann. Eine besondere Stimmung entstand beim gemeinsam gesungenen „Halleluja“. Die „Sonntagsbesucher“ hatten sogar das Glück, Schneeflocken zu erleben.