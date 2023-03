Schulverband Aindling braucht eine Million Euro und nimmt Kredit auf

Der Schulverband Aindling muss einen Kredit aufnehmen. Für die kostspieligen Arbeiten an der Mittelschule in Aindling sind aber bald größere Fördergelder zu erwarten.

In der Sitzung des Schulverbands Aindling ging es am Donnerstag immer wieder um große Geldbeträge. Zum Teil bewegten sie sich sogar im Millionenbereich. Das war in erster Linie auf die Sanierung und Erweiterung der Mittelschule zurückzuführen.

Den Haushalt für das Jahr 2023, den Kämmerer Andreas Grägel erarbeitet hatte und nun auch präsentierte, beschlossen die Vertreter der Mitgliedsgemeinden Affing, Rehling, Todtenweis, Petersdorf und Aindling ebenso einstimmig wie die Kreditaufnahme im laufenden Jahr. Dazu erhielt Gertrud Hitzler als Vorsitzende des Verbands den Auftrag, dem kostengünstigsten Angebot zuzustimmen.

Kämmerer: Größter Berg bei den Investitionen ist bestiegen

Der Verwaltungshaushalt für 2023 umfasst 1,5 Millionen Euro – ein Anstieg von 16 Prozent –, der Vermögenshaushalt knapp vier Millionen Euro. Hier schlagen die Ausgaben für das Schulgebäude massiv zu Buche. Wobei Grägel feststellte, dass der größte Berg bei den Investitionen bereits bestiegen sei. Die Arbeiten an der Turn- und Schwimmhalle stehen noch an, ebenso die Außenanlagen. Die Betriebskostenumlage wurde auf knapp 1,3 Millionen Euro festgelegt.

Entsprechend der Anzahl der Schulkinder muss Aindling 410.000 Euro tragen, Petersdorf 66.000 Euro, Todtenweis 127.000 Euro, Affing 430.000 Euro und Rehling 260.000 Euro. 1,3 Millionen Euro werden den Rücklagen entnommen. Die Kreditaufnahme wird sich auf eine Million Euro belaufen. Diese Summe soll bis Ende 2024 schon wieder zurückgezahlt sein, weil in der Zwischenzeit umfangreiche Fördergelder zu erwarten sind. Wann sie exakt fließen werden, darauf lässt sich die Regierung von Schwaben Grägel zufolge aber nicht festlegen.

Aindlings Bürgermeisterin lobt Arbeiten im Innenhof der Schule

Gertrud Hitzler zeigte sich sehr angetan davon, wie die Arbeiten im Innenhof ausgeführt wurden: "Das Pflaster wurde super verlegt." Beeindruckt zeigte sie sich auch von den Geldern, die für die Ausbildung der Heranwachsenden am Lechrain ausgegeben werden: "Wenn man die Summen hört, das gibt einem zu denken." Dringend sucht der Schulverband eine Reinigungskraft, die 15 Stunden pro Woche im Einsatz sein soll.