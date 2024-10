SG Aindling/Stotzard erkundet die Weinregion rund um Heilbronn

Die AH-Mannschaft der Spielergemeinschaft (SG) Aindling/Stotzard war zwei Tage in der Weinregion um Heilbronn unterwegs. Roland Hörmann organisierte den Ausflug. Beim Weißwurstfrühstück packte Musiker Franz Jakob seine Quetsch‘n aus und spielte die ersten Runden. Nach einer kurzweiligen Busfahrt wurde anschließend eine fahrende Weinprobe mit dem Riesling Express durchgeführt. Mit interessanten Infos rund um den Wein, der Kostprobe aller Anbauweine und viel Musik und Gesang ging es durch die Weinberge rund um Cleebronn. In der malerischen Altstadt von Mosbach ließ die Gruppe den Abend ausklingen. Am nächsten Tag stand ein kleiner Stadtbummel durch Mosbach auf dem Programm. Später ging es weiter nach Bad Wildbad. Der Baumwipfelpfad Schwarzwald als Programmpunkt ist über 1200 Meter lang und führte die Besucher auf Holzstelzen durch einen dichten Bergmischwald. In luftiger Höhe waren die Baumkronen zum Greifen nahe. Auf der Fahrt Richtung Heimat verwöhnte AH-Sommelier Markus mit seinen Schnaps- und Likörspezialitäten alle Mitfahrer.

