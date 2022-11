„Sitzbank mit Tor" bei Aindling lädt an Fahrradroute zur Pause ein

Die neue Sitzgelegenheit liegt an der touristischen „Wittelsbacher-Spuren-Tour“ zwischen Aindling und Petersdorf am Kellerberg. Das soll sie bringen.

Jetzt ist sie fertig: die „Sitzbank mit Tor“ am Aindlinger Kellerberg. Beteiligt waren daran neben dem Landratsamt Aichach-Friedberg die Beruflichen Schulen (BS) Wittelsbacher Land, Abteilung Bau- und Holztechnik, der Markt Aindling, und der Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA).

Die „Sitzbank mit Tor“ haben Hermann Dauber und Martin Bergmüller, beide Lehrer an den Beruflichen Schulen, geplant und mit ihren Schülern gebaut. Das Fundament erstellte der Bauhof Aindling. Der Platz gehört der Familie Gutmann, Inhaberin der Gaststätte Moosbräu, in Aindling. Die Bank liegt direkt an der touristischen Fahrradroute „Wittelsbacher-Spuren-Tour“ zwischen Aindling und Petersdorf am Kellerberg. Der Name kommt übrigens daher, weil der „Moosbräu“ früher dort sein Bier zum Kühlen lagerte, wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler berichtete.

Landrat Klaus Metzger sagte: „Ziel der neuen Bank ist es, einen kleinen Leuchtturm entlang der Route zu schaffen, der die Wittelsbacher-Spuren-Tour aufwertet.“ Die Bank solle einen Ort schaffen, an dem sich Radler und Spaziergänger gerne aufhalten und den Blick über Aindling und weiter bis ins Schwäbische genießen können. Die neue Sitzgelegenheit sei eine weitere Attraktion für Tourismus und Naherholung im über 800 Kilometer langen Fahrradwegenetz im Landkreis.

Unser Bild zeigt (von links) Cornelia Nieberle-Schreiegg (BS), Martin Bergmüller (BS), Landrat Klaus Metzger, Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, Hermann Dauber (BS) und Katharina Gutmann (Moosbräu) sowie die Bauhofmitarbeiter Matthias Pollety und Tobias Mahl, die ein Schild anbringen, das auf die Beteiligten und den Sponsor EVA hinweist, der 5000 Euro beisteuerte.