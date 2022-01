Aindling

06:00 Uhr

Soldaten hinterlassen Aindling ein Erbe von knapp 20.000 Euro

Plus Wie das Geld verwendet werden kann, das beschäftigte den Aindlinger Gemeinderat. Welche Themen im Ort sonst im Moment diskutiert werden.

Von Johann Eibl

Viele Vereine haben enorme Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Kandidaten für eine Führungsaufgabe zu finden. Aus diesem Grunde beschloss die Krieger- und Soldatenkameradschaft Aindling in der Generalversammlung am 11. April 2013 die Auflösung. Der damalige Zweite Vorsitzende wickelte danach die Liquidation ab. Eine wichtige Frage ist noch offen: Was geschieht mit dem Guthaben in einer Höhe von exakt 19.460,31 Euro, wie man bei einer örtlichen Rechnungsprüfung feststellte? Abschließend geklärt werden konnte die detaillierte Verwendung des Betrags auch in der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstag nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

