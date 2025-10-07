Icon Menü
Aindling: Spende für die Wasserwacht für neues Einsatzfahrzeug

Aindling

Spende für die Wasserwacht für neues Einsatzfahrzeug

Von Anton Treffer
    Spendenübergabe
    Spendenübergabe Foto: Lea Förg

    Große Freude bei der Wasserwacht Aindling: Die Raiffeisenbank Aindling überreichte eine Spende in Höhe von 2500 Euro, um die ehrenamtliche Arbeit der Helfer zu unterstützen. Bei der offiziellen Übergabe bedankten sich Christian Fischer, Daniel Ledabyll und Andreas Förg von der Wasserwacht Aindling bei Anton Fürst und Manfred Gerstner von der Raiffeisenbank Aindling für die großzügige Unterstützung. Das Geld fließt direkt in die Finanzierung des neuen Einsatzfahrzeugs – ein wichtiger Baustein, damit die Wasserwacht auch in Zukunft schnell und zuverlässig Hilfe leisten kann. Die verbleibenden Kosten werden größtenteils aus eigener Kraft getragen.

