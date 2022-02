Aindling

17:00 Uhr

Spielplätze in Aindling: Hunde müssen draußen bleiben

Plus In Aindling gibt es jetzt Vorschriften, was auf Grün- und Spielanlagen erlaubt ist. Für Verstöße können 2500 Euro fällig werden. Welche Regeln für Hunde gelten.

Von Evelin Grauer

Was ist auf öffentlichen Grün- und Spielanlagen des Marktes Aindling erlaubt? Das wird künftig in einer Satzung geregelt, die der Aindlinger Marktgemeinderat am Dienstag einstimmig beschlossen hat. Der größte Streitpunkt dabei: Dürfen Hunde mit auf den Spielplatz oder nicht?

