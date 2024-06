Starke Regenfälle verursachen Schäden am Aindlinger Friedhof

Zwar gibt es auf dem Friedhof kein Hochwasser, doch der Regen führt zu Senkungen im Erdreich. Im Bauausschuss geht es auch um umfangreiche Neubaupläne.

Die ungewöhnlich heftigen und lang andauernden Regenfällen am vergangenen Wochenende haben auch in der Marktgemeinde Aindling enorme Behinderungen und Schäden zur Folge. Dabei wurden auch Bereiche erheblich in Mitleidenschaft gezogen, an die man auf die Schnelle nicht denken würde. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler informierte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses darüber, dass in diesem Ort der Friedhof gesperrt werden musste. Vorübergehend, wie sie auf Anfrage betonte.

Der Gottesacker in Aindling liegt so hoch, dass er auch beim stärksten Hochwasser nicht überschwemmt werden kann. Doch das Unwetter führte diesmal zu enormen Senkungen im Erdreich. Davon betroffen sind Grabstellen ebenso wie die Wege. Der Bauhof war in den vergangenen Tag schon dabei, die Schwachstellen zu beheben. Ganz abgeschlossen aber sind die Arbeiten noch nicht. Daran müssen sich nun auch diejenigen beteiligen, denen Einfassungen von Gräbern gehören. Sie werden von der Gemeinde aufgefordert, in diesem Bereich selber für Abhilfe zu sorgen.

Die Dauerregenfälle haben Schäden am Aindlinger Friedhof verursacht. Rund 100 von 400 Grabstätten sind von Setzungen betroffen. Sie sind an manchen Stellen von einem erheblichen Ausmaß. Foto: Josef Abt

Vor Ort ist am Mittwoch von Schäden an rund 100 der insgesamt 400 Grabstellen die Rede. Manche haben sich nur minimal, andere sehr extrem gesenkt. Bauhofmitarbeiter begannen, die schlimmen Senkungen auszugleichen und brachten Absperrungen mit Bändern an. Teilweise werden die Wege zwischen den Grabreihen mit Splitt egalisiert, damit hier keine Friedhofsbesucher zu Schaden kommen.

Zwei Sieben-Familienhäuser sind am Arnhofer Weg geplant

Ansonsten fiel bei dieser Sitzung auf, dass in der Marktgemeinde Wohnraum im großen Umfang geschaffen werden wird. Am Kirchfeld in Stotzard erklärte sich der Ausschuss einverstanden mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses. In der Arnhofener Straße in Aindling wurde ein Vorbescheid über zwei Sieben-Familienhäuser und zwei Zwei-Familienhäuser akzeptiert. Die Häuser sind am Litzelbach vorgesehen, die dort entstehenden Parkplätze dürfen nicht eingehaust werden, damit der Bach weiter bewirtschaftet werden kann. Die Widmung der Erschließungsstraße wurde wie bereits im Februar 2023 geschehen erneut abgelehnt. Das bedeutet: Die Kommune wird sich nicht um ihre Räumung und den Streudienst kümmern.

Im Bussardweg in Aindling kann eine Einliegerwohnung in eine Heilpraktikerpraxis umgewandelt werden. Der Antragsteller erhielt eine Befreiung von einem Stellplatz. Keine Einwände ergaben sich bei einem Vorhaben im Ortsteil Binnenbach. In der dortigen Ortsstraße wird aus einem Zuchtschweinestall eine Doppelgarage, eine Stahltreppe und eine Hackschnitzelheizung werden eingebaut. In der Schädlerstraße in Aindling wird ein Mehrfamilienhaus energetisch saniert, bestehende Balkone werden abgerissen, neue Balkone errichtet und außerdem eine Treppenhauserhöhung genehmigt. (mit at)