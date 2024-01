Stehende Ovationen beim Neujahrssingen in der Stotzarder Pfarrkirche

Plus Beim Neujahrssingen in der fast voll besetzten Stotzarder Pfarrkirche begeistern sieben Musikgruppen das Publikum. Zu hören gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Der gute Zweck und die Freude am Musizieren standen im Mittelpunkt des Neujahrssingens in der Pfarrkirche St. Peter im Aindlinger Ortsteil Stotzard. Das liebevoll und noch weihnachtlich geschmückte, große Gotteshaus war fast voll besetzt und bot eine prachtvolle Kulisse für die sieben beteiligten Musikgruppen.

Mit einem gemeinsam gesungenen, beeindruckenden „Pace e bene – Frieden und Heil“ eröffneten die rund 40 Pfarrgemeinde-Musikerinnen und -Musiker ihr Neujahrssingen. Die Themen Frieden, Liebe und Freundschaft als wichtigste Merkmale einer funktionierenden Gemeinschaft zogen sich wie ein roter Faden durch das abwechslungsreiche Programm. Im Laufe des Abends bewiesen die Mitwirkenden, dass sich traditionelle und moderne Musik keineswegs im Weg stehen, sondern wunderbar ergänzen können. Auch wenn Akteure und Musikrichtung regelmäßig wechselten – die Gesamtharmonie ging nie verloren. Einigen Anteil daran hatte Moderatorin Andrea Lichtenstern, die locker und mit kurzweiligen Geschichten durchs Programm führte.