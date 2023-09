Autofahrerin übersieht Motorrad: Zwei Leichtverletzte

Beim Einbiegen in Stotzard kollidiert eine Autofahrerin mit einem Motorrad. Dessen Fahrer und sein zehnjähriger Mitfahrer werden leicht verletzt.

Ein Motorradfahrer und sein zehnjähriger Mitfahrer sind bei einem Unfall am Sonntag im Aindlinger Ortsteil Stotzard leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte laut Polizeibericht das Motorrad übersehen.

Die 21-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei am Sonntag gegen 11.45 Uhr von der Rohrbacher Straße nach links in die Kirchbergstraße einbiegen. Dabei übersah sie ein in Richtung Gaulzhofen fahrendes Motorrad und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich.

Verletzte werden vor Ort in Stotzard behandelt

Durch den Sturz zogen sich der 52-jährige Motorradfahrer sowie sein zehnjähriger Sozius leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (bac)